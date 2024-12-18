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В Екатеринбурге разместят памятную доску уральцам за развитие городского метро

На станции «Площадь 1905 года» в метро Екатеринбурга собираются разместить памятную доску в честь жителей города, которые внесли вклад в строительство и развитие Екатеринбургского метрополитена, передает близкий к мэрии города telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

На доске появятся 62 фамилии метростроителей и проектировщиков, а также чиновников — в их числе первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель и бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

Впервые двери метрополитена для пассажиров открылись 27 апреля 1991 года. Длина линии тогда составляла 3,2 км и было всего три станции: «Проспект Космонавтов», «Уралмаш» и «Машиностроителей». Сейчас в метро Екатеринбурга девять станций общей протяженностью 12 км. В апреле этого года в честь 33-летия со дня открытия метро на станции устроили концерт «Хора Турецкого».

Ирина Пичурина

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