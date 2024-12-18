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Агентство «Этажи» отозвало франшизу у компании с офисами в Сибири

Владелец федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил об отзыве лицензии у ООО «Этажи Сибирь» Марата Авлеева. Офисы компании созданы в Новосибирске, Барнауле, Горно-Алтайске, Бердске и Новокузнецке.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Выяснилось, что, будучи, партнером компании «Этажи» Марат Авлеев финансировал компанию своей сестры в Москве. Фактически финансировал прямого конкурента. Поэтому мною было принято это решение»,— сообщил он в социальной сети «Вконтакте».

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Этажи-Сибирь» зарегистрировано в мае 2012 года в Тюмени. Единственным владельцем компании является Марат Авлеев. Компания использует бренд «Этажи». Выручка за прошлый год составила 145 млн руб., чистая прибыль — 29 млн руб.

В 2022 году клиенты федеральной компании «Этажи», по данным владельцев, заключили сделки с недвижимостью на 647 млрд руб., ее выручка составила 14 млрд руб. Агентство занимает порядка 12% доли рынка в России по количеству сделок.

Лолита Белова

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