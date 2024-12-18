В праздники в Башкирии введут особый противопожарный режим

В Башкирии с 27 декабря 2024 года по 9 января 2025 года установят особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение правительства республики за подписью премьера Андрея Назарова опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона. Документом поручается республиканским органам исполнительной власти и рекомендуется органам местного самоуправления и организациям запретить проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе с применением открытого огня (факелов, свечей), фейерверков и других видов огневых эффектов на объектах, где есть нарушения требований пожарной безопасности. Также необходимо провести внеплановые противопожарные инструктажи и практические тренировки по эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, организовать дежурства ответственных должностных лиц на всех объектах и в местах, где будут проводить новогодние и рождественские праздники, усилить противопожарный режим на объектах с круглосуточным пребыванием людей, особенно на объектах для инвалидов, увеличить число смен дежурного персонала, при необходимости разместить детей из неблагополучных многодетных семей на время праздников в интернатах.

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В распоряжении говорится о необходимости очистить от снега дороги и подъезды к населенным пунктам, зданиям, пожарным гидрантам и водоемам, чтобы к ним могли проехать пожарные машины. Для украшения новогодних елей можно использовать только сертифицированную иллюминацию. Кроме того, необходимо продолжить выявлять точки продажи суррогатного алкоголя.

Органы местного самоуправления обязаны определить площадки для использования пиротехнических изделий, удаленные от зданий и сооружений, сообщить о них населению и разместить информационные стенды с правилами безопасности.

Председателям СНТ, где в период праздников могут находиться люди, рекомендуется провести внеплановый противопожарный инструктаж с охранниками, обеспечить их телефонной связью для вызова пожарных и так далее.

Майя Иванова