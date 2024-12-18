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Коммерсантъ FM
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В Кузбассе за 11 месяцев добыли 180,3 млн тонн угля

Министерство угольной промышленности Кемеровской области опубликовало последние в этом году статистические данные о работе отрасли в регионе. Они подводят итоги 11 месяцев 2024 года.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно сообщению минугля, в январе-ноябре предприятия Кузбасса добыли 180,3 млн т. Это на 15,6 млн т (на 8%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт кузбасского угля сократился до 92 млн т, или на 11,9% по сравнению с 2023-м. При этом, в восточном направлении в 2024 году отгружено 49 млн т угля, что на 1,4% больше. Поставки же в западном направлении упали на 23,4% до 43 млн т.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ходе визита в Кемеровскую область на этой неделе российский вице-премьер Александр Новак пообещал, что экспорт угля в 2025 году не будет сокращен.

Валерий Лавский

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