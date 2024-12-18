Средняя цена квадратного метра на «вторичку» в Казани достигла 172 тыс. рублей

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Казани в декабре 2024 года достигла 172 тыс. руб., что на 0,2% выше показателя ноября. Об этом сообщает «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя цена квадратного метра на «вторичку» в Казани достигла 172 тыс. руб.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Средняя цена квадратного метра на «вторичку» в Казани достигла 172 тыс. руб.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За год стоимость выросла на 14,8% по сравнению с декабрем 2023 года, когда цена составляла 150 тыс. руб. за квадратный метр.

Объем предложений также сократился: в декабре 2024 года он уменьшился на 5,7% по сравнению с ноябрем и на 5,9% по сравнению с прошлым годом. В текущем месяце средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке составила 8,1 млн руб. при средней площади лота в 49,1 кв. м.

Влас Северин