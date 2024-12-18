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Коммерсантъ FM
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Губернатор Никитин предложил наказывать алиментщиков без «предела жесткости»

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Семья», призвал повышать эффективность сбора алиментов с неплательщиков. Он выступил за «максимальное ужесточение санкций».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В этом вопросе предела жесткости быть не может никакого. Детей должны содержать оба родителя»,— сказал господин Никитин РБК.

По мнению губернатора, государство должно максимально включаться в процесс взыскания алиментов, «чтобы это не было так унизительно для родителя». Сейчас родителю приходится «бегать за приставами, уговаривать их». Господин Никитин считает, что такие процессы должны происходить в автоматическом режиме.

Глава Новгородской области оценивает объем долгов по алиментам как «достаточно большой». Он стал «чуть меньше», как предполагает губернатор, из-за участия некоторых алиментщиков в специальной военной операции — «у них высокие зарплаты, и отчисления происходят автоматически».

По данным Федеральной службы судебных приставов, за три квартала 2024 года приставы взыскали больше 61 млрд руб. алиментов — на 17 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2023 года.

О предложении Минюста обязать платить алименты до 23 лет — в материале «Ъ» «Алименты вместо стипендии».

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