Эффект Rhode
Бальзамы для губ как примета времени
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, почему бальзамы и блески для губ стали пользоваться популярностью и как выбрать правильный — для зимнего сезона.
Фото: @haileybieber
Бальзамы и блески для губ с недавнего времени из базового косметического средства превратились в средство коммуникации и привлечения брендами новых покупателей. Самый яркий тому пример — марка Хейли Бибер Rhode, которая начиналась как небольшой селебрити-бренд, выпускавший блески для губ, и (явно не без влияния самой Бибер) превратилась в один из самых известных и продаваемых на мировом рынке.
Все начиналось просто — в ноябре 2022 года Rhode выпустил первое средство — пепетидный блеск с ванильным вкусом, приуроченный к дню рождения Хейли Бибер, а далее как по волшебству каждый новый запуск раскупался за 24 часа. На разные лимитки ее блесков лист ожидания теперь составляет до полумиллиона человек — все зависит от оттенка (пока самым хитовым оказался passionfruit jelly). Потом она придумала чехол для iPhone с отдельным местом для крепления блеска, меняет оттенки чехлов так, чтобы они сочетались с новыми же блесками — и вот Rhode снова оказывается в лидерах.
Фото: @haileybieber
Все это рассчитано прежде всего на молодую аудиторию, которая много проводит время в соцсетях и неизбежно попадает под влияние инфлюенсеров. Туда же стоит отнести и довольно распространенный момент — сейчас многие лечат акне «Роаккутаном», а этот препарат стабильно вызывает сухость губ до растрескивания. И так незаметно бальзам для губ становится незаменимым спутником жизни.
Многие марки хотят повторить успех Бибер — мы видим очень усеченные запуски в том же сегменте: российский бред одежды 2Mood выпустил три блеска, бразильский Rumrum появился с новинкой, медовым бальзамом (в линии средств для лица он только один), российская блогер-миллионник Аида (@moya_devo4ka) выпустила только бальзам для губ (с отсылкой на хитовое средство La Mer), симпатичные близняшки Shimihaze постоянно выкладывают мини-бальзамы в своих аккаунтах — это запоминается. Идея проста — таким действительно необходимым и недорогим продуктом марки быстро попадают в сумочки к покупателям, становятся на слуху, а если еще и средство оказывается качественное, то оно гарантированно становится «вирусным», как и сам бренд или, как в случае с инфлюэнсерами, к блогу сразу привлекается повышенное внимание и растут охваты.
Фото: @haileybieber
Итак, чтобы не заблудиться в море блесков и бальзамов, расскажем, что стоит искать в составе: пчелиный воск, масло ши, жожоба, кокоса, сквален, витамин Е, гиалуроновую кислоту — все они дают питание и увлажняют кожу.
Кстати, с недавнего времени Rhode стали агрессивно продвигать и румяна — ждем следующего средства, который будут копировать и на который будет объявлена бьюти-охота.