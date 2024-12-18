Эффект Rhode

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, почему бальзамы и блески для губ стали пользоваться популярностью и как выбрать правильный — для зимнего сезона.

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Бальзамы и блески для губ с недавнего времени из базового косметического средства превратились в средство коммуникации и привлечения брендами новых покупателей. Самый яркий тому пример — марка Хейли Бибер Rhode, которая начиналась как небольшой селебрити-бренд, выпускавший блески для губ, и (явно не без влияния самой Бибер) превратилась в один из самых известных и продаваемых на мировом рынке.

Все начиналось просто — в ноябре 2022 года Rhode выпустил первое средство — пепетидный блеск с ванильным вкусом, приуроченный к дню рождения Хейли Бибер, а далее как по волшебству каждый новый запуск раскупался за 24 часа. На разные лимитки ее блесков лист ожидания теперь составляет до полумиллиона человек — все зависит от оттенка (пока самым хитовым оказался passionfruit jelly). Потом она придумала чехол для iPhone с отдельным местом для крепления блеска, меняет оттенки чехлов так, чтобы они сочетались с новыми же блесками — и вот Rhode снова оказывается в лидерах.

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Все это рассчитано прежде всего на молодую аудиторию, которая много проводит время в соцсетях и неизбежно попадает под влияние инфлюенсеров. Туда же стоит отнести и довольно распространенный момент — сейчас многие лечат акне «Роаккутаном», а этот препарат стабильно вызывает сухость губ до растрескивания. И так незаметно бальзам для губ становится незаменимым спутником жизни.

Многие марки хотят повторить успех Бибер — мы видим очень усеченные запуски в том же сегменте: российский бред одежды 2Mood выпустил три блеска, бразильский Rumrum появился с новинкой, медовым бальзамом (в линии средств для лица он только один), российская блогер-миллионник Аида (@moya_devo4ka) выпустила только бальзам для губ (с отсылкой на хитовое средство La Mer), симпатичные близняшки Shimihaze постоянно выкладывают мини-бальзамы в своих аккаунтах — это запоминается. Идея проста — таким действительно необходимым и недорогим продуктом марки быстро попадают в сумочки к покупателям, становятся на слуху, а если еще и средство оказывается качественное, то оно гарантированно становится «вирусным», как и сам бренд или, как в случае с инфлюэнсерами, к блогу сразу привлекается повышенное внимание и растут охваты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @haileybieber Фото: @haileybieber

Итак, чтобы не заблудиться в море блесков и бальзамов, расскажем, что стоит искать в составе: пчелиный воск, масло ши, жожоба, кокоса, сквален, витамин Е, гиалуроновую кислоту — все они дают питание и увлажняют кожу.

Кстати, с недавнего времени Rhode стали агрессивно продвигать и румяна — ждем следующего средства, который будут копировать и на который будет объявлена бьюти-охота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Simihaze, увлажняющий бальзам Matte Slick Invisible Lip Balm. В составе: масло ши и авокадо, витамин E. Можно использовать в качестве праймера перед нанесением помады Dr.Barbara Sturm, бальзам для губ Lip Balm, средство для сухих, потрескавшихся губ. В составе: масла ши, авокадо, кокоса, какао, подсолнечника и ланолина, витамин Е Ligne St Barth, питательный бальзам Sugar Cane Lip Care Balm с карамельным вкусом и ароматом ванили. В составе: экстракт сахарного тростника, масла кокоса, авокадо, манго, оливы, касторовое масло Rodial, веганское масло для губ Sugar Coral для увлажнения и питания, разглаживает мелкие морщины. В составе: коллаген, масла вишни, макадамии, гибискуса, жожоба и сладкого миндаля Dr Sebagh, антивозрастное питательное средство для губ Lip Balm, обладает легким охлаждающим эффектом. В составе: масло ши Payot, восстанавливающий бальзам для губ Payot Baume Levres. В Составе: масла ши, кокоса и миндаля d'Alba, смягчающий восстанавливающий бальзам White Truffle Nourishing Serum Lip Balm. В составе: экстракт итальянского белого трюфеля и комплекс из 8 масел Tabu Makeup, бальзам Lip Balm, Увлажняет и разглаживает кожу губ. В составе: витамин Е, масло зародышей пшеницы и экстракт алое вера Babor, питательный бальзам для интенсивного ухода за кожей губ Nourishing Lip Balm: питает, смягчает, разглаживает, устраняет шелушения, предотвращает пересыхание, обветривание и растрескивание кожи губ. В составе: масла ши, масла какао и жожоба, кокосовое и касторовое масла, веганские воски из ягод, карнаубы и канделильи La Roche-Posay, питательный бальзам для глубокого восстановления кожи губ Nutritic, снимает сухость, раздраженность. В составе: керамиды и биолипиды Clarins, увлажняющий бальзам Lip Oil Balm. В Составе: масла семян шиповника, жожоба и лесного ореха The Club, блеск-бальзам для губ с ухаживающими свойствами, @moya_devo4ka: увлажняет, заживляет и дает глянцевое покрытие. В составе: растительные ингредиенты Следующая фотография 1 / 12 Simihaze, увлажняющий бальзам Matte Slick Invisible Lip Balm. В составе: масло ши и авокадо, витамин E. Можно использовать в качестве праймера перед нанесением помады Dr.Barbara Sturm, бальзам для губ Lip Balm, средство для сухих, потрескавшихся губ. В составе: масла ши, авокадо, кокоса, какао, подсолнечника и ланолина, витамин Е Ligne St Barth, питательный бальзам Sugar Cane Lip Care Balm с карамельным вкусом и ароматом ванили. В составе: экстракт сахарного тростника, масла кокоса, авокадо, манго, оливы, касторовое масло Rodial, веганское масло для губ Sugar Coral для увлажнения и питания, разглаживает мелкие морщины. В составе: коллаген, масла вишни, макадамии, гибискуса, жожоба и сладкого миндаля Dr Sebagh, антивозрастное питательное средство для губ Lip Balm, обладает легким охлаждающим эффектом. В составе: масло ши Payot, восстанавливающий бальзам для губ Payot Baume Levres. В Составе: масла ши, кокоса и миндаля d'Alba, смягчающий восстанавливающий бальзам White Truffle Nourishing Serum Lip Balm. В составе: экстракт итальянского белого трюфеля и комплекс из 8 масел Tabu Makeup, бальзам Lip Balm, Увлажняет и разглаживает кожу губ. В составе: витамин Е, масло зародышей пшеницы и экстракт алое вера Babor, питательный бальзам для интенсивного ухода за кожей губ Nourishing Lip Balm: питает, смягчает, разглаживает, устраняет шелушения, предотвращает пересыхание, обветривание и растрескивание кожи губ. В составе: масла ши, масла какао и жожоба, кокосовое и касторовое масла, веганские воски из ягод, карнаубы и канделильи La Roche-Posay, питательный бальзам для глубокого восстановления кожи губ Nutritic, снимает сухость, раздраженность. В составе: керамиды и биолипиды Clarins, увлажняющий бальзам Lip Oil Balm. В Составе: масла семян шиповника, жожоба и лесного ореха The Club, блеск-бальзам для губ с ухаживающими свойствами, @moya_devo4ka: увлажняет, заживляет и дает глянцевое покрытие. В составе: растительные ингредиенты

Ирина Кириенко