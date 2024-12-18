За сутки в Казани произошло шесть ДТП с пострадавшими

В Казани во вторник, 17 декабря, произошло 237 ДТП, шесть из которых с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции МВД.

Среди происшествий с пострадавшими — наезд на стоящий автомобиль с последующим столкновением, падение пассажира, наезд на препятствие, два наезда на пешеходов и одно столкновение.

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали шесть нетрезвых водителей и одного автомобилиста без прав. Четверо граждан были доставлены в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

Ранее сообщалось, что в Арском районе Татарстана произошло столкновение автомобилей «Иж» и Daewoo. В результате ДТП погиб один человек. По предварительной информации, водитель автомобиля «Иж» не выбрал безопасную скорость и не учел дорожные и метеорологические условия. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo.

Анар Зейналов