Возвращение застрявших на МКС астронавтов Starliner отложено до марта

Космический корабль Crew-10 запустят к Международной космической станции (МКС) в марте 2025 года. Он должен вернуть на Землю оставшийся на станции экипаж Starliner. Изначально прибытие корабля планировали на февраль следующего года.

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«Изменение (даты.— "Ъ") дает командам NASA и SpaceX время завершить подготовку нового космического корабля Dragon для миссии. Новый корабль должен прибыть на объект компании во Флориде в начале января»,— говорится в пресс-релизе NASA.

Starliner был создан Boeing по контракту с NASA. Его первый пилотируемый полет к МКС состоялся 5 июня, на борту были астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Планировалось, что их миссия продлится восемь дней, однако во время стыковки со станцией были выявлены проблем в двигателе корабля, что привело к утечке гелия. Было решено вернуть Starliner на Землю без экипажа.

На Crew-10 на МКС прилетят астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Такуя Ониси и россиянин Кирилл Песков.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Boeing оплошал и в космосе».