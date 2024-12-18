В Советском районе Ростова на сутки отключат холодную воду

В рамках планового отключения водоснабжения на территории Советского района Ростова не будет холодной воды с 9:00 среды до 9:00 четверга. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики.

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Отключение связано с переврезками нового участка водопровода в коллекторе по адресу: пер. 1-й Машиностроительный, 9 «В» до ул. Доватора,146/5. Холодного водоснабжения не будет в границах Советского района: пер. 1-й Машиностроительный – ул. Ткачева, ул. Жданова – ул. Мадояна.

Департамент рекомендует жителям указанного района обеспечить запас воды.

Работы будут проводиться двумя аварийными бригадами АО «Ростовводоканал» в составе 12 человек с привлечением шести единиц автоспецтехники.

Вопрос своевременного восстановления водоснабжения находится на контроле руководства администрации Ростова и администрации Советского района.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о назначении на пост главы Советского района экс-замдиректора Ростовской транспортной компании и бывшего депутата Никиту Перемузова.

Ева Китаева