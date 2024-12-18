В Новосибирске осудят экс-начальницу отдела Росздравнадзора за мошенничество

Центральный райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении экс-начальницы отдела финансового, кадрового и юридического обеспечения Росздравнадзора региона. Ей вменяют в вину мошенничество (ч.3, ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона. По сведениями источников «Ъ-Сибирь», речь идет об Ольге Савинцевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, она обеспечила заключение с подконтрольным ей ООО, учредителем которого являлся ее зять, госконтрактов на автотранспортное обслуживание, услуг делопроизводства и экспертизы ценности дел. Благодаря этому, считают правоохранители, с апреля 2017-го по февраль 2022 года она похитила 4,1 млн руб. бюджетных средств.

Также, установили правоохранители, она заключила от лица ведомства договор гражданско-правового характер со своей дочерью, по условиям которого она должна была выполнять уборку помещений в здании с июля по ноябрь 2021 года. Таким образом, обвиняемая выплатила родственнице фиктивную зарплату в размере 485 тыс. руб.

На имущество фигурантки дела в обеспечении иска потерпевшей стороны наложен арест на сумму в 4,7 млн руб.

Александра Стрелкова