Омский «Авангард» победил «Сибирь» в матче КХЛ

ХК «Сибирь» проиграл омскому «Авангарду» в матче КХЛ со счетом 3:5 (1:2), (2:1), (0:2). В составе новосибирцев три гола забили Георгий Белоусов, Владислав Кара и Тревор Мерфи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Проиграли в равной борьбе. Хороший и интересный хоккей был с обеих сторон. Не сказал бы, что провалили начало матча, недоработали — пропустили два ненужных, легких гола. Хороший второй период. К сожалению, не дотерпели его концовку, где-то надо было сыграть попроще», — прокомментировал итог игры главный тренер «Сибири» Вадим Епачинцев. В конце игры, по его оценке, соперник проявил «исполнительское мастерство».

В следующем матче новосибирская команда встретится 21 декабря с «Амуром.

Александра Стрелкова