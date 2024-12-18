Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 05:54

В Курской области задержана жительница Приангарья за попытку вступить в ВСУ

Ленинский райсуд Курска арестовал жительницу Иркутской области за попытку вступить в ряды военных сил Украины. Ее поместили под стражу на два месяца.

Фигурантке дела предъявлены обвинения в госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судебный системы Курской области.

Согласно версии следствия, обвиняемая пыталась перейти линию боевого соприкосновения в районе города Суджи, чтобы попасти на территорию Украины. После, считают правоохранители, она намеривалась вступить в ряды ВСУ. Жительница Приангарья была задержана на границе.

Александра Стрелкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...