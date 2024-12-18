В Курской области задержана жительница Приангарья за попытку вступить в ВСУ

Ленинский райсуд Курска арестовал жительницу Иркутской области за попытку вступить в ряды военных сил Украины. Ее поместили под стражу на два месяца.

Фигурантке дела предъявлены обвинения в госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судебный системы Курской области.

Согласно версии следствия, обвиняемая пыталась перейти линию боевого соприкосновения в районе города Суджи, чтобы попасти на территорию Украины. После, считают правоохранители, она намеривалась вступить в ряды ВСУ. Жительница Приангарья была задержана на границе.

Александра Стрелкова