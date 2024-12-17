Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над СКА

Наставник ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин положительно оценил игру своих подопечных в матче со СКА. Свою оценку господин Никитин дал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что матч регулярного чемпионата КХЛ проходил 17 декабря в Санкт-Петербурге в «СКА Арене». На трибунах было почти 23 тыс. болельщиков. Игорь Никитин похвалил своих игроков.

«Тяжелая игра, хороший соперник, поддержка была отличная. Парни молодчики, и в обороне сыграли, и в атаке достаточно моментов создали. Довольны победой, готовимся дальше. Что сложнее – догонять или удерживать преимущество? Здесь не надо удерживать счет, ребята не давали создавать хаос у себя в зоне. Нужно уметь и так, и так играть. Поэтому у нас сегодня это получилось, и мы выиграли»,— прокомментировал Игорь Никитин.

Главного тренера спросили о феномене Александра Радулова, который в каждом сезоне забивает шайбу СКА.

«У Сани родители сегодня были. Наверное, там нельзя плохо играть. Генетика, однозначно, в таком возрасте сохранять нужно не только силу, но и страсть. Партнеры ему сегодня здорово помогали, подчищали. В хоккее, я думаю, Саня бы не смог состояться, если бы он не играл с классными партнерами»,— сказал Никитин.

16 декабря стало известно о том, что «Локомотив» подписал словацкого нападающего Рихарда Паника. Журналисты спросили главного тренера, не опасается ли он поговорки «лучшее — враг хорошего».

«Мы не испытываем иллюзии, что у нас все хорошо. То, что мы на первом месте, это вообще ничего не значит в плей-офф. Сильных хоккеистов конкуренция должна мотивировать, а не сковывать. Мы уверены в своих парнях, мы знаем, что они сильные, поэтому, я думаю, что это будет как мотивация»,— сказал Игорь Никитин.

Следующая игра «Локомотива» состоится 20 декабря, в Ярославле железнодорожники встретятся с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Ярославцы выиграли в 29 матчах и проиграли в 8. На счету команды 60 очков.

Алла Чижова