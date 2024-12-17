«Локомотив» обыграл СКА в матче КХЛ

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра в Петербурге завершилась со счетом 2:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В первом и втором периодах команды обменялись шайбами: забили Сергей Плотников (СКА), Александр Радулов («Локомотив»), Максим Шалунов («Локомотив»), Владимир Алистров (СКА). Победную шайбу в третьем периоде в большинстве забросил нападающий ярославцев Максим Березкин.

Следующая игра «Локомотива» состоится 20 декабря, в Ярославле железнодорожники встретятся с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Ярославцы выиграли в 29 матчах и проиграли в 8. На счету команды 60 очков.

Алла Чижова