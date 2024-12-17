Новороссийск окажет помощь Анапе в ликвидации нефтяного загрязнения

Власти Новороссийска координируют действия с руководством Анапы для борьбы с последствиями выброса нефтепродуктов, осложненного штормом и сильным ветром. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Утром 18 декабря в пострадавшие районы направят более 100 волонтеров. В случае необходимости помощь будет усилена.

В Витязево развернут штаб для координации добровольцев. Господин Кравченко отметил, что многие жители Новороссийска уже отправились в Анапский район, чтобы помочь в ликвидации загрязнений.

Ранее оперативный штаб сообщил о приостановке работы по устранению нефтепродуктов на побережье Темрюкского района и Анапы до утра из-за наступления темноты. Специалисты продолжают сбор загрязненного грунта и мониторинг акватории Черного моря для выявления новых пятен.

Спасатели Морспасслужбы и МЧС России продолжают устранять последствия аварии с танкерами «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Нефтепродукты обнаружили на участке береговой линии от поселка Веселовка в Темрюкском районе до села Витязево. При помощи специального оборудования специалисты собрали загрязненный грунт.

Нурий Бзасежев