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К 2028 году в Анапе откроется новый корпус лагеря «Жемчужина России»

Спа-курорт Miracleon получил разрешение на строительство нового корпуса для детского санаторно-оздоровительного комплекса «Жемчужина России» в Анапе. Работы планируют завершить в 2028 году. Общий объем инвестиций в проект составят 4 млрд руб., сообщает пресс-служба курорта.

Фото: Grand Chalet Altay

Фото: Grand Chalet Altay

Проектирование объекта завершили в этом году, строительство начнется летом 2025 года. Новый корпус займет площадь 3,2 тыс. кв. м и будет включать шесть этажей общей площадью 18,9 тыс. кв. м. В рамках проекта также будет построен круглогодичный термальный спа-комплекс на 1059 номеров различных типов, что позволит разместить детей и сотрудников лагеря.

Инвестиции будут осуществляться за счет собственных средств Miracleon и привлеченных банковских кредитов. Как отметил основатель курорта Валерий Димоев, компания готова инвестировать значительные средства, несмотря на сложность строительства подобных объектов в последние годы.

Новый корпус станет пятым по счету в лагере, который уже включает корпуса «Сокол», «Приморский», «Солнечный» и «Космос». В 2024 году «Жемчужину России» посетили 40 тыс. детей, а после открытия нового корпуса турпоток, по прогнозам, увеличится до 70 тыс. человек за сезон.

Фил Златов

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