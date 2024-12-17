Мэру Екатеринбурга подарили словарь с молодежным сленгом

Волонтеры подарили главе Екатеринбурга Алексею Орлову словарь с молодежным сленгом, о чем он сообщил в ходе прямой линии в ответе на вопрос, готов ли он разговаривать с молодежью на одном языке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

При этом он признался, что для него привычнее общаться без употребления сленговых слов. «Рофлить — значит: смеяться, шутить, веселиться. Имба — это нечто настолько уникальное, мощное и выдающееся, что просто ломает всю систему. Да, действительно полезно знать эти слова и их значения, но все-таки я больше приверженец классического русского языка»,— прокомментировал мэр.

Ранее аналитики «Яндекса» выяснили, какие слова вызвали наибольший интерес россиян в 2024 году. Чаще всего пользователи поисковой системы искали значения слов «докс», «скуф», «пикми», «нормис» и «вонёнизм».

Ирина Пичурина