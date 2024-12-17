В Ярославле опечатали кафе «Дом актера» Юрия Ваксмана

В Ярославле опечатаны помещения кафе «Дом актера», расположенные на Кирова, 5а. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

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Такое решение принял Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля (КУМИ). Надпись на двери гласит: «Уполномоченному представителю ссудополучателя по вопросам использования муниципального имущества обращаться в Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля».

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В мэрии Ярославля не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник, знакомый с ситуацией, кафе «Дом актера» занимало муниципальные помещения на безвозмездной основе, они были переданы НУК «Ярославский камерный театр». Директором и учредителем НУК являлся актер и продюсер Юрий Ваксман. Как сам он объяснял ранее, доходы от кафе позволяли поддерживать деятельность частного театра.

После смерти Юрия Ваксмана театр стал государственным, основания для продолжения безвозмездного пользования городским имуществом сейчас нет. Кроме того, возникла юридическая коллизия, так как у НУК «Ярославский камерный театр» нет уполномоченного руководителя, и назначить его невозможно в связи со смертью учредителя.

Актер, продюсер и директор Камерного театра Юрий Ваксман скоропостижно умер 27 марта 2024 года. Сейчас театр является подразделением государственного ТЮЗа. «Ъ-Ярославль» сообщал, что правительство области намерено забрать помещения кафе «Дом актера» в свою собственность для продолжения его работы.

Алла Чижова