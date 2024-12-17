Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Югра примет участие в межведомственных учениях «Безопасная Арктика-2025»

В январе 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) состоятся масштабные межведомственные учения «Безопасная Арктика», сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Руслан Кухарук.

Межведомственные командно-штабные учения

Межведомственные командно-штабные учения

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Межведомственные командно-штабные учения

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Решение о проведении учений было принято во время рабочего визита министра МЧС России Александра Куренкова в Югру, они будут проводиться в связи с включением Березовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны РФ. «Их главная цель — проверка готовности различных служб к реагированию на сложные природные и техногенные угрозы в суровых климатических условиях»,— рассказал глава региона.

Напомним, в начале года депутаты Государственной думы России в первом чтении приняли законопроект о включении в Арктическую зону Березовского и Белоярского районов ХМАО. Как считают в правительстве РФ, включение позволит создать благоприятные условия для развития и освоения районов, для этого планируется привлечь в регион 3,5 млрд руб. частных инвестиций.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...