Югра примет участие в межведомственных учениях «Безопасная Арктика-2025»

В январе 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) состоятся масштабные межведомственные учения «Безопасная Арктика», сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Руслан Кухарук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Межведомственные командно-штабные учения

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Межведомственные командно-штабные учения

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Решение о проведении учений было принято во время рабочего визита министра МЧС России Александра Куренкова в Югру, они будут проводиться в связи с включением Березовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны РФ. «Их главная цель — проверка готовности различных служб к реагированию на сложные природные и техногенные угрозы в суровых климатических условиях»,— рассказал глава региона.

Напомним, в начале года депутаты Государственной думы России в первом чтении приняли законопроект о включении в Арктическую зону Березовского и Белоярского районов ХМАО. Как считают в правительстве РФ, включение позволит создать благоприятные условия для развития и освоения районов, для этого планируется привлечь в регион 3,5 млрд руб. частных инвестиций.

Ирина Пичурина