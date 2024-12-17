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В Тюменской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 7,2%

Уровень заболеваемости ОРВИ в Тюменской области в период с 9 по 15 декабря снизился на 7,2%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В области преобладают вирусы негриппозной этиологии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По итогам прививочной кампании по вакцинации против гриппа прививки поставили более 970 тыс. человек, что составляет свыше 60% от всего населения Тюменской области.

Напомним, в ноябре из-за высокой заболеваемости ОРВИ в Тюменской области на дистанционное обучение отправили 79 школьных классов, а также одну группу детского сада.

Ирина Пичурина

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