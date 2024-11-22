В Тюменской области из-за ОРВИ на дистант отправили почти 80 классов

Из-за высокой заболеваемости ОРВИ в Тюменской области на дистанционное обучение отправили 79 школьных классов, а также одну группу детского сада, сообщили порталу 72.ru в областном департаменте образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего на учебу из дома отправлены 2316 школьников, при этом количество закрытых классов составляет меньше 1% от общего числа, а полностью закрытых школ из-за заболеваемости в регионе нет.

Напомним, в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) школьники с 5 по 11 классы будут обучаться дистанционно до 24 ноября из-за распространения острых вирусных инфекций — заболеваемость увеличилась на 29,5%.

Ирина Пичурина