В школах Тюмени начали дежурить полицейские из-за анонимных угроз

В Тюмени в школах №5, 65 и 88 начали дежурить сотрудники полиции после информации об угрозах анонима, который угрожает прийти в учебные заведения с оружием, передает портал 72.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным портала, неизвестный создал группу, где опубликовал фото оружия и написал, что придет с ним в 27 тюменских школ во вторник. В УМВД по Тюменской области от комментариев отказались.

Напомним, в сентябре в школах Тюмени работали сотрудники правоохранительных органов для обеспечения безопасности после распространения сообщений из анонимного канала, где сообщалось о планах напасть на 12 школ, детские сады и торговые центры. Занятия проходили в штатном режиме.

Ирина Пичурина