В Авиастроительном районе Казани под завалом рухнувшего здания погиб пенсионер

В Авиастроительном районе Казани под завалом рухнувшего здания обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Из частного сектора Авиастроительного района Казани поступило сообщение об обрушении потолка в доме 4 по ул. Промышленной.

По предварительной информации, при разборе деревянного строения обвалилось потолочное перекрытие. Под завалом нашли тело 68-летнего мужчины без признаков жизни. Есть угроза дальнейшего обрушения здания.

Спасатели извлекли тело погибшего и передали его сотрудникам полиции. На месте работают представители СУ СК России по Татарстану.

Диана Соловьёва