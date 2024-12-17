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В Туапсе объявили штормовое предупреждение из-за отбойного течения

В Туапсе объявили штормовое предупреждение из-за угрозы отбойного течения. Как сообщает пресс-служба МЧС по краю, особый режим продлится до 18 декабря.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Опасные погодные условия сохранятся до конца 17 декабря, а также ночью и утром следующего дня. В открытой части порта Туапсе и на участке района 1955 (4) ожидаются волны высотой 4–4,5 м с зыбью от юго-запада.

Жителей и гостей курорта призвали соблюдать меры безопасности. При необходимости советуют обращаться в экстренные службы.

Нурий Бзасежев

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