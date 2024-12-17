В Тихорецком районе Кубани благоустроили парк
В станице Архангельская Тихорецкого района завершили благоустройство парка, расположенного рядом с Домом культуры. Работы были проведены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
В рамках обновления парка проложены новые пешеходные дорожки, установлена скейт-площадка и система освещения, обеспечивающая безопасность гостей в вечернее время. Для улучшения внешнего вида территорию озеленили.
Специалисты также привели в порядок участок вокруг мемориального комплекса, посвященного 40-летию Победы в Великой Отечественной войне.