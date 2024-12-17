Фестиваль «Атмофест» признали лучшим ландшафтно-архитектурным событием России

Екатеринбургский фестиваль «Атмофест» получил награду ежегодной национальной премии в области «зеленого» строительства и эксплуатации Green Standard Awards как лучшее ландшафтно-архитектурное событие России в номинации «Открытые пространства», сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Атмофест-2022

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Атмофест-2022

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В администрации назвали награду одной из самых значимых для города. «Это говорит о том, что архитекторы России видят, насколько интересно развивается озеленение в Екатеринбурге и области»,— отметила директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова.

Всего в отборочном туре приняли участие 35 зеленых участков страны, а в финал также вошли курорт Красная поляна (Сочи), ЖК «Метрополь» (Москва), парк «Соборная горка» (Череповец).

Напомним, на набережной Исети за Макаровским мостом было создано семь садов. В них высадили более 2 тыс. кустарников, 5 тыс. многолетников, 180 деревьев, 160 водных растений. Всего фестиваль в этом году посетили около 194 тыс. человек. Кроме того, на содержание садов фестиваля до конца года администрация Екатеринбурга выделила 2 млн руб.

Ирина Пичурина