Как на праздник

Приближение Нового года означает не только само празднование в ночь с 31 декабря на 1 января, но и другие вечеринки, приуроченные к главному празднику. Ужины с друзьями, вечеринки и корпоративы — к каждому из таких мероприятий нужно подобрать соответствующий образ. Выбираем наряды, в которых будем веселиться в конце года.

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Формальный мужской

Если вечеринка в офисе или корпоратив предполагают официальный дресс-код, его лучше соблюсти, чтобы не быть единственным человеком в худи рядом с людьми в костюмах и платьях. Можно выбрать непарный костюм или заменить классический однобортный пиджак на блейзер — опять же, если того позволяет дресс-код. Для мероприятий black tie велосипед изобретать не нужно — выбирайте классический черный смокинг.

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1. Пальто Adererror, 108 600 р., КМ20 2. Смокинг Dolce & Gabbana, 496 000 руб., ЦУМ 3. Запонки GL Jewelry, 33 490 руб., Leform 4. Оксфорды Giorgio Armani, 69 600 руб., ЦУМ 5. Рубашка Corneliani, 30 900 руб., Elyts

Формальный женский

В плане женского формального гардероба все куда проще — стоит сделать выбор в пользу вечернего платья. Детали и акценты составят аксессуары и украшения: сумки, туфли, серьги и кольца. Верхнюю одежду тоже стоит выбирать соответствующую — длинное пальто в пол или такая же длинная шуба.

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1. Шуба из экомеха Herno, 71 900 руб., Elyts 2. Платье Brunello Cucinelli, 399 500 руб., ЦУМ 3. Клатч Abra, 114 600 руб., КМ20 4. Туфли Premiata, 46 990 руб., Leform

Неформальный мужской

Неформальный не означает расслабленный — приходить в трениках и футболке все же не стоит. Однако заменить брюки однотонными джинсами или чиносами вполне допускается. Вместо пиджака можно выбрать кардиган или в целом любой трикотаж. В паре с кардиганом рубашку можно заменить на футболку или хенли, а в качестве обуви выбрать минималистичные кроссовки или кеды.

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1. Флисовая куртка Drole de Monsieur, 56 900 руб., Nuw Store 2. Шапка-бини Goldwin, 9 950 руб., Peak Store 3. Челси Premiata, 66 990 руб., Leform 4. Свитер irish Crone, 25 000 руб., Code7 5. Джинсы FrizmWorks, 15 190 руб., Brandshop

Неформальный женский

Здесь действуют примерно те же правила, что и с мужским гардеробом,— сочетание джинсов или брюк с трикотажем точно подойдет. Можно также выбрать коктейльное платье, но от совсем расслабленных моделей вроде сарафанов стоит держаться подальше, в конце концов это летний элемент гардероба.

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1. Пальто Capalbio, 74 400 руб., Code7 2. Джемпер 12Storeez, 29 000 руб. 3. Брюки Fashion Rebels, 23 900 руб. 4. Шерстяные слипоны Magliano, 77 950 руб., Peak Store

Илья Петрук