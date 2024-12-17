Более 20 домов в Краснодаре отключены от тепла из-за энергоаварии

Из-за аварийного порыва на сетях теплоснабжения в Краснодаре более 20 многоквартирных домов и два детсада остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отключение затронуло следующие адреса: ул. Восточно-Кругликовская, 46/11, 46/12, 48, 48/1; ул. Героев-Разведчиков, 21/1, 21/2, 24, 26, 26/1; а также ул. 40-летия Победы, 97, 97/1, 97 стр. 1, 97/2, 99, 101, 103, 109, 111, 113, 115, 117, 123, 129, 174.

Без тепла также остались детские сады №200 и №178 по адресам: ул. 40-летия Победы, 107 и 121/1.

Восстановительные работы ведут специалисты ООО «Краснодартеплосеть». Завершение ремонта и возобновление подачи тепла прогнозируют к 20:00.

Нурий Бзасежев