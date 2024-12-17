Премьера ледового шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» по мотивам одноименного балета П. И. Чайковского состоится в московском Дворце спорта «Мегаспорт» 20 декабря. В новой интерпретации, наполненной мультимедийными эффектами, трюками, хореографией, зрители увидят звезд мирового фигурного катания Татьяну Навку, Петра Чернышева, Камилу Валиеву, Евгению Тарасову и других. Специально для ледового шоу классическая музыка из балета Чайковского дополнена современными музыкальными партиями, которые исполнили Николаи Басков, Жасмин, Ани Лорак. Художники-постановщики продюсерской компании Navka Show разработали для спектакля сложнейшие декорации, некоторые из которых соразмерны с многоэтажными зданиями. Помимо этого, созданы более 120 индивидуальных костюмов, уникальные спецэффекты и проекции. В шоу участвуют более 90 артистов — танцоров, цирковых акробатов и гимнастов — и живой оркестр. В период с 20 декабря по 12 января для москвичей и гостей новогодней столицы будут доступны 30 представлений ледового «Щелкунчика». «Коммерсантъ Стиль» стал информационным партнером шоу.

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Нина Никифорова