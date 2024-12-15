В Свердловской области потеплеет до -3° в начале недели

В Свердловской области в начале будущей недели потеплеет до -3°. Как сообщает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге», это связано с приближающимся циклоном Yara.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Утром 16 декабря ожидается прохождение теплого фронта, связанное с приближающимся циклоном Yara. На этом период относительного похолодания закончится», — говорится в сообщении.

С 16 по 17 декабря ночные температуры будут колебаться от -16° до -5°. Днем 17 декабря температура поднимется до отметки -3°. С 18 по 19 декабря ночью будет холоднее, с температурой около -7° и -8° соответственно. Днем температура не превысит отметку в -5° и -6°.

В Екатеринбурге ночью 20 декабря ожидается резкое похолодание до -14°, а днем потеплеет до -12°. 21 декабря ночью температура упадет до -18°, днем потеплеет до -8°.

Мария Шараева