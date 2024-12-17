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На противооползневые работы в Сочи в 2025 году предусмотрели 220 млн рублей

Глава Сочи Андрей Прошунин рассказал, как власти курорта борются с оползневыми процессами. Мэр в своем Telegram-канале сообщил, неотложные противооползневые работы выполняют в рамках ЧС из резервного фонда, который на 2025 год составляет 220 млн руб.

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье».

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье».

«В реестре 2,6 тыс. очагов на дорогах, в микрорайонах и селах. У нас порядка тысячи берегоукрепительных и удерживающих сооружений, многие из которых нуждаются в ремонте и качественном содержании»,— отметил господин Прошунин.

Мэр напомнил, что власти Сочи прорабатывают комплексный подход к решению проблемы с федеральными профильными ведомствами. Минстрою предоставляют все необходимые данные для формирования отдельной государственной программы.

«Ъ-Сочи» писал, что на территории поселка Дагомыс сошедший в результате непогоды оползень повредил подпорную стену дома. Инцидент произошел накануне рядом с домом 2/2 по улице Российской. На месте готовятся устранять последствия.

Вячеслав Рыжков

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