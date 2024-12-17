В Верхнеуслонском районе Татарстана прокуратура добилась выплаты задолженности по зарплате сотрудникам ООО «Оргнефтехим Айти» на сумму более 10 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане «Оргнефтехим Айти» обязали выплатить работникам 10 млн рублей долга

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ В Татарстане «Оргнефтехим Айти» обязали выплатить работникам 10 млн рублей долга

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По данным ведомства, с июля по октябрь 2024 года компания не выплачивала зарплату 46 своим сотрудникам. После обращения работников в прокуратуру Верхнеуслонского района была проведена проверка.

В результате вмешательства надзорного органа фирму оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение трудового законодательства. Кроме того, работодателя обязали погасить задолженность перед сотрудниками.

Все долги по зарплате были выплачены в полном объеме. Прокуратура продолжает следить за соблюдением трудовых прав граждан в регионе.

Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО «Оргнефтехим Айти» зарегистрировано в Иннополисе. Основным видом деятельности компании является разработка программного обеспечения. В настоящее время организация находится в процессе банкротства. Производство по делу о несостоятельности было инициировано 9 октября 2024 года.

Анар Зейналов