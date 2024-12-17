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На Дону будут судить фермера, расстрелявшего студентку в Цимлянском районе

Уголовное дело в отношении жителя Ростовской области передано в суд. Он обвиняется в расстреле машины, в результате которого погибла студентка. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону. По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о 37-летнем фермере, имя фигуранта — Саид Абдул-Жамилович Берсанукаев.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, в апреле 2024 года на окраине Цимлянского района фигурант заметил рядом со своим арендованным земельным участком проезжающий мимо автомобиль. Как утверждается, недовольный этим обвиняемый начал стрелять по машине, в которой находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя знакомая. В результате девушка получила четыре пулевых ранения и была доставлена в больницу Волгодонска. Однако врачам не удалось ее спасти.

В отношении фермера было возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство (ч. 1 ст. 105; ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ходе следствия фигуранта заключили под стражу.

Анастасия Казуков

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