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За неделю в Сочи выявили около 25 новых ковид-пациентов

Министерство здравоохранения Краснодарского края сообщило о 270 новых случаях коронавируса, выявленных с 9 по 15 декабря 2024 года. В Сочи около 25 новых ковид-пациентов за прошедшую неделю, передает оперштаб Кубани.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Краснодаре — более 100 человек. В Сочи выявлено около 25 случаев, в Новороссийске — 15. Ейский район и Туапсинский район сообщили о 13 пациентах каждый.

За отчетный период выздоровели 248 пациентов. Среди заболевших 56 детей.

Вячеслав Рыжков

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