За неделю в Сочи выявили около 25 новых ковид-пациентов

Министерство здравоохранения Краснодарского края сообщило о 270 новых случаях коронавируса, выявленных с 9 по 15 декабря 2024 года. В Сочи около 25 новых ковид-пациентов за прошедшую неделю, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Краснодаре — более 100 человек. В Сочи выявлено около 25 случаев, в Новороссийске — 15. Ейский район и Туапсинский район сообщили о 13 пациентах каждый.

За отчетный период выздоровели 248 пациентов. Среди заболевших 56 детей.

Вячеслав Рыжков