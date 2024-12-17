За неделю в Сочи выявили около 25 новых ковид-пациентов
Министерство здравоохранения Краснодарского края сообщило о 270 новых случаях коронавируса, выявленных с 9 по 15 декабря 2024 года. В Сочи около 25 новых ковид-пациентов за прошедшую неделю, передает оперштаб Кубани.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Краснодаре — более 100 человек. В Сочи выявлено около 25 случаев, в Новороссийске — 15. Ейский район и Туапсинский район сообщили о 13 пациентах каждый.
За отчетный период выздоровели 248 пациентов. Среди заболевших 56 детей.