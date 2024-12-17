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Депутаты поддержали кандидатуру Пшеницына на должность главы челябинской КСП

Депутаты комитета законодательного собрания Челябинской области по бюджету и налогам одобрили законопроект, которым предлагается назначить министра финансов Андрея Пшеницына главой региональной контрольно-счетной палаты, сообщает пресс-служба заксобрания.

Кандидатуру господина Пшеницына выдвинул губернатор Алексей Текслер в октябре. Вскоре депутаты заксобрания ее одобрили. По словам председателя Олега Гербера, согласование претендента в Счетной палате РФ могло произойти не ранее декабря. 17 декабря комитет по бюджету и налогам поддержал кандидатуру Андрея Пшеницына. Окончательное решение примут депутаты на заседании заксобрания 19 декабря.

До 1995 года господин Пшеницын работал в коммерческих структурах, после в администрации Челябинской области — в 1999-2004 годах на должности заместителя и первого заместителя начальника главного финансового управления региона. В 2004 году был назначен первым заместителем министра финансов, а в 2010 году возглавил министерство финансов.

Виталина Ярховска

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