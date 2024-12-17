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Десять жителей Башкирии обвиняются в организации незаконных азартных игр

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении десяти жителей Башкирии, в зависимости от роли и степени участия, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой с извлечением дохода в крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и незаконном использовании объектов авторского права, совершенном организованной группой (пп. «б», «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: МВД Красноярского края

Фото: МВД Красноярского края

По версии следствия, с октября 2021 года по август 2022 года участники группировки организовали в Демском и Орджоникидзевском районах Уфы два игровых клуба. Они установили оборудование и использовали контрафактное программное обеспечение причинив ущерб на сумму около 1,7 млн руб.

Соучастники получили доход на сумму более 5,1 млн руб.

Майя Иванова

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