Донской минздрав закупит лекарство от ревматоидного артрита за 36 млн рублей

Министерство здравоохранения Ростовской области нашло поставщика канакинумаба для обеспечения лекарством жителей региона, больных системным ювенильным идиопатическим артритом (СЮИА). Как следует из данных, опубликованных на портале госзакукпок, 62 дозы раствора обойдутся минздраву в 36 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

СЮИА или болезни Стилла подвержены дети и подростки, она поражает суставы, а иногда и органы зрения. Примерно один из тысячи новорожденных появляется на свет с болезнью Стилла ежегодно, однако прогрессировать артрит будет только у одного из 10 тыс. детей.

Дмитрий Ковалевский