Спикер ярославской облдумы участвует в Совете законодателей

Председатель ярославской областной думы Михаил Боровицкий участвует в заседании Совета законодателей, организованного по теме обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в облдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Боровицкий (слева)

Фото: Ярославская областная дума Михаил Боровицкий (слева)

Фото: Ярославская областная дума

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании отметила, что федерация надеется на активное участие регионов в наведении порядка с мусором. Господин Боровицкий напомним, что в области есть программа «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». В ее рамках в следующем году в Рыбинском и Ростовском районах начнут строить мусоросортировочные комплексы. Планируется и возведение комплекса переработки отходов в деревне Скоково.

На заседании подчеркнули, что к 2030 году в регионах должны обеспечиваться полная сортировка мусора, вовлечение 25% отходов во вторичный оборот и снижение полигонных захоронений.

Говорили на заседании и о модернизации коммунальной инфраструктуры. Господин Боровицкий заметил, что в следующем году в Ярославской области на сферу ЖКХ заложены значительные средства.

«Планируется увеличение субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий в части выполнения капремонта сетей тепло- и водоснабжения. Поддержано финансовое обеспечение мероприятий по строительству очистных сооружений канализации в ряде городов. Заложены средства фонду капремонта на ремонт малоэтажных домов»,— сообщил председатель.

Алла Чижова