Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Водитель филиала «Башкиравтодора» задел высоковольтные провода и получил ожоги

Гострудинспекция расследует несчастный случай, в результате которого 39-водитель завода «Ремстройдормаш» (филиал АО «Башкиравтодор») получил тяжелую травму.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, вечером 14 декабря после выгрузки щебня водитель грузовика поехал на автомойку. Перед въездом, поднимая кузов автомобиля, он задел оборванные высоковольтные провода. Водителя ударило электрическим током, с ожогами его госпитализировали в больницу №18 Уфы.

Уфимский опытный завод «Ремстройдормаш» — филиал АО «Башкиравтодор», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 2001 года.

Майя Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...