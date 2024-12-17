Водитель филиала «Башкиравтодора» задел высоковольтные провода и получил ожоги
Гострудинспекция расследует несчастный случай, в результате которого 39-водитель завода «Ремстройдормаш» (филиал АО «Башкиравтодор») получил тяжелую травму.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, вечером 14 декабря после выгрузки щебня водитель грузовика поехал на автомойку. Перед въездом, поднимая кузов автомобиля, он задел оборванные высоковольтные провода. Водителя ударило электрическим током, с ожогами его госпитализировали в больницу №18 Уфы.
Уфимский опытный завод «Ремстройдормаш» — филиал АО «Башкиравтодор», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 2001 года.