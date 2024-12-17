На «Красной Поляне» закрыли канатку из-за принудительного спуска лавин

С 10:30 17 декабря на курорте «Красная Поляна» приостановили работу канатной дороги из-за «Вершина» принудительного спуска лавин. Отдыхающим запретили выход за пределы станций выше 1,5 тыс. м, сообщили в пресс-службе курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 23.mchs.gov.ru Фото: 23.mchs.gov.ru

Планировалось, что принудительный спуск лавин завершат около 12:30. Приостанавливалась работа канатной дороги «Вершина». Также с 12:00 закрыли трассы «Красная Поляна» и «Транзит» (нижний участок) по причине лавинной опасности. О возобновлении работы пока не сообщалось.

В горах курорта сохраняется предупреждение по лавиноопасности. Идут сильные снегопады. Дороги расчищают 80 единиц техники, включая 66 комбинированных дорожных машин, 121 специалист. Уже использовали более 440 тонн противогололедных материалов.

Сохраняется действие штормового предупреждения также в прибрежной части Сочи. Здесь идут дожди, усилился ветер, на море шторм до шести баллов.

Вячеслав Рыжков