Спрос на курьеров в Челябинске вырос в два раза

В ноябре 2024 года в Челябинске спрос на курьеров увеличился на 117% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Горожане чаще делегируют доставку подарков для экономии времени и увеличения охвата среди получателей, сообщают «Авито Услуги».

Среди городов России за год интерес к доставке больше всего увеличился в Хабаровске и Перми (+190% в каждом), Калининграде (+120%), Челябинске (+117%) и Саратове (+115%). Среди регионов наибольший рост спроса наблюдается в Ярославской (+204%), Тверской областях (+175%), Пермском (+144%), Хабаровском крае (+129%) и Калининградской области (+114%). При этом чаще всего за услугами курьеров обращаются в таких субъектах, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская область и Башкортостан. Среди городов лидеры по заказу доставок накануне Нового года — Краснодар, Ростов-на-Дону, Омск, Уфа и Екатеринбург.

Виталина Ярховска