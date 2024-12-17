В Ярославле расширят улицу Калинина на пересечении с Московским проспектом. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров на открытом совещании в мэрии.

В следующем году дорогу на улице Калинина на участке от Московского проспекта до улицы Ньютона ждет ремонт. В порядок приведут 1 км, отремонтируют и тротуары. Также перед проектировщиком поставлена задача по расширению дороги.

«Сейчас проектировщику поставлена задача расширить и сделать дополнительную полосу перед Московским проспектом. Для того, чтобы организовать полноценные четыре полосы движения на участке, на перекрестке улицы Калинина и Московского проспекта»,— рассказал господин Овчаров.

Напомним, что на ремонт дорог в 2025 году предусмотрено 1,6 млрд руб.

Алла Чижова