В Ярославле назвали дороги, которые отремонтируют в 2025 году

В Ярославле общее финансирование на ремонт автомобильных дорог в 2025 году составит 1,6 млрд руб. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров на открытом совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Планируется ремонт дорог на улице Советской (от Советской площади до Красной), на улице Кузнецова (от Автозаводской до Чкалова), на Большой Октябрьской (от Богоявленской площади до Городского вала), Кооперативной, Гагарина до перекрестка с Окружной, включая пересечение. Продолжится ремонт и на проспекте Фрунзе. Как отметил господин Овчаров, ПСД готова на весь проспект, поэтому в случае дополнительного финансирования ремонт продлят до Костромского шоссе.

В следующем году также намерены отремонтировать улицу Марголина от Тормозного шоссе до проспекта Фрунзе, Комарова, Волкова (в районе школы расширят тротуар), четыре участка, объединяющиеся в Яковлевский круг (проведение ремонта запланировано на лето 2025 года), Калинина от Московского проспекта до улицы Ньютона, Московский проспект на участке от Фрунзе до Калинина.

Есть и дороги, которые хотят отремонтировать опережающими темпами. Так, финансирование ремонта улицы Сосновой заложено на 2026 год, а работы начнутся уже в следующем. Еще 100 млн руб. предусмотрено на устройство тротуаров и остановок, 200 млн руб. — на карточный ремонт.

Мэр Артем Молчанов призвал находить подрядчиков на объекты уже сейчас, основная масса торгов состоится в январе.

Алла Чижова