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В Ростове задержали высокопоставленного полицейского из-за коррупции

В Ростове задержали заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области Сергея Глазырина. Он подозревается в коррупционном преступлении. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на источник в одном из ведомств силового блока региона.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Задержанный возглавляет отдел №2, который занимается обеспечением экономической безопасности в промышленности и топливно-энергетическом комплексе.

По словам собеседника портала, по месту жительства и в рабочем кабинете Сергея Глазырина сотрудники Управления ФСБ России по Ростовской области провели обыски.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора департамента ЖКХ администрации Новочеркасска, обвиняемого в служебном подлоге.

Ева Китаева

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