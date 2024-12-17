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В Шахтах ограничили водоснабжение на нескольких улицах из-за порыва водовода

В связи с порывом водовода на пересечении ул. Жемчужной и Особой в Шахтах ограничено водоснабжение на нескольких улицах. Об этом сообщает и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Орлов в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Сергея Орлова

Фото: Telegram-канал Сергея Орлова

Порыв произошел на участке магистрального водовода «3ШДВ». Водоснабжение отсутствует на пр. Победа Революции, мкр. Горняк, ул. Садовая, пр. Чернокозова, ул. Красинская, Холодова, Петрашевского, пос. Поповка, частично в районе Автовокзала и ул. Маяковского.

Сейчас бригады проводят необходимые аварийно-ремонтные мероприятия. Завершить работы планируется сегодня, в течение дня. Для жителей организован подвоз воды.

Ева Китаева

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