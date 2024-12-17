Правительство утвердило порядок финансирования ОМС в новых регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке финансирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в 2025 году. Общий объем выделенных средств составит 58 млрд руб.

Пресс-служба правительства уточнила, что речь идет о продлении действия правил предоставления межбюджетных трансфертов территориальным фондам ОМС четырех регионов. Их направят из Федерального фонда ОМС. Такой порядок действует с 2024 года в рамках переходного периода.

Система ОМС дает право на получение бесплатной медицинской, в том числе высокотехнологической помощи, напомнило правительство. Медпомощь положена гражданам России, а также иностранцам и лицам без гражданства, которые проживают на территории новых регионов и застрахованы в системе ОМС.

В 2025 году, согласно закону о бюджете, доходы Федерального фонда ОМС составят 4,339 трлн руб. Расходы фонда утверждены в размере 4,476 трлн руб.

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