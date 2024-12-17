Новосибирец получил три года колонии за махинации с криптовалютой

Колыванский райсуд Новосибирской области вынес приговор местному жителю за мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ) под видом продажи криптовалюты. Его приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщает прокуратура региона.

Как установили следователи, летом 2020 года фигурант дела вместе с неустановленными подельникам создал юрлицо «Международный потребительский кооператив по развитию социальных программ МАО». После чего злоумышленники ввели в оборот цифровую валюту в виде XPL-монет.

Фигурант дела, по версии правоохранителей, предлагал гражданам вступить в его кооператив в качестве пайщиков. Единственным условием была покупка XPL-монет. Мошенник обещал, что благодаря последующему майнингу его валюта вырастет в цене, при этом он знал, у нее нет никакой ценности.

В января 2022 года новосибирец предложил одной из своих жертв приобрести ее дом и земельный участок в Колыванском районе площадью 148,2 кв. м. Расплатиться аферист хотел 92 тыс. XPL-монет, которые якобы были эквивалентны 6,7 млн руб. Кроме того, злоумышленник обещал пострадавшему, что тот получит еще большую выгоду от этой сделки за счет роста стоимость его цифровой валюты.

По итогам судебных разбирательств, недвижимость была возвращена жертвам мошенника.

Александра Стрелкова