Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Только в одном регионе СФО в 2024 году построили все школы по нацпроекту

В Сибирском федеральном округе (СФО) в 2024 году не завершено возведение 40 социальных объектов. Об этом сообщил сибирский полпред президента Анатолий Серышев.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Серышев 17 декабря провел совместное заседание совета при полпреде и совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». В ходе него были подведены итоги социально-экономического развития регионов округа в 2024 году.

В числе 40 незавершенных объектов 26 школ. «С планами по строительству школ у нас с вами справился только один регион — Красноярский край. В остальных субъектах СФО, как минимум, по одной школе сорваны сроки сдачи в эксплуатацию в 2024 году. В Новосибирской области мы не запустили в работу восемь школ»,— отметил полпред. Он призвал руководителей регионов при возникновении проблем в этой области «решать их на стадии зарождения, не дожидаясь, когда ситуация становится чрезвычайно критической».

Срок реализации нацпроектов, стартовавших пять лет назад, истекает 31 декабря 2024 года. С 2019 года на выполнение нацпроектов в СФО, по данным Анатолия Серышева, было направлено в сумме около 1 трлн руб. Из них 600 млрд руб. пришлось на федеральный бюджет.

Валерий Лавский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...