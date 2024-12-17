Только в одном регионе СФО в 2024 году построили все школы по нацпроекту

В Сибирском федеральном округе (СФО) в 2024 году не завершено возведение 40 социальных объектов. Об этом сообщил сибирский полпред президента Анатолий Серышев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Серышев 17 декабря провел совместное заседание совета при полпреде и совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». В ходе него были подведены итоги социально-экономического развития регионов округа в 2024 году.

В числе 40 незавершенных объектов 26 школ. «С планами по строительству школ у нас с вами справился только один регион — Красноярский край. В остальных субъектах СФО, как минимум, по одной школе сорваны сроки сдачи в эксплуатацию в 2024 году. В Новосибирской области мы не запустили в работу восемь школ»,— отметил полпред. Он призвал руководителей регионов при возникновении проблем в этой области «решать их на стадии зарождения, не дожидаясь, когда ситуация становится чрезвычайно критической».

Срок реализации нацпроектов, стартовавших пять лет назад, истекает 31 декабря 2024 года. С 2019 года на выполнение нацпроектов в СФО, по данным Анатолия Серышева, было направлено в сумме около 1 трлн руб. Из них 600 млрд руб. пришлось на федеральный бюджет.

Валерий Лавский