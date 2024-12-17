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Коммерсантъ FM
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Приложение «Радар.НФ» скачали более 730 тыс. человек

Руководитель Общественного народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов сообщил ТАСС, что приложение организации «Радар.НФ» скачали более 730 тыс. человек. С помощью приложения пользователи могут передавать госструктурам информацию об увиденных беспилотниках, ракетах и взрывах.

«Всего передано 16 тыс. сигналов, которыми воспользовались военные»,— рассказал господин Кузнецов. В каких регионах приложение наиболее популярно, глава ОНФ не уточнил.

Для отправки сообщения представителям госвласти пользователь «Радар.НФ» должен навести телефон на увиденный объект и выбрать его тип (БПЛА, ракета, взрыв или атака диверсионно-разведывательной группы). Затем пользователь должен отправить фото объекта. Создатели приложения поясняют, что фото необходимо для сверки данных геопозиции и для того, чтобы отсеять фейковые сообщения. Фото можно сделать только через приложение, прикрепить файл из галереи телефона в приложении возможности нет.

В «Радар.НФ» также есть поле для текстового комментария и опция сообщить о чем-то неопознанном с помощью указания варианта «не знаю» при выборе типа объекта.

Приложение было запущено в сентябре 2023 года. Сейчас оно доступно только в RuStore и AppGallery. Также у «Радар.НФ» есть чат-бот в Telegram. По состоянию на январь 2024 года приложение скачали более 350 тыс. человек. Тогда «Известия» писали, что чаще всего мобильное приложение скачивали в Московской и Белгородской областях, в Санкт-Петербурге, Крыму, а также в Брянской и Воронежской областях.

Полина Мотызлевская

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